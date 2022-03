Wellington Dias revela novo diálogo entre PT e PSB para concretizar federação

O governador Wellington Dias revelou nesta terça-feira (15) que ainda existem diálogos com o PSB para que o partido integre a federação articulada pelo Partido dos Trabalhadores com o PCdoB e PV para as eleições deste ano. Dias afirmou que ainda tem esperança que a aliança possa se concretizar.

O petista comentou que na próxima sexta-feira viaja a Brasília para uma reunião do partido, que terá a presença do ex-presidente Lula e líderes do PSB. Wellington acredita que o encontrou poderá trazer o PSB de volta para o diálogo da federação.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

“Pessoalmente tenho esperança e ainda temos diálogo com o PSB. Eu mesmo estarei indo na sexta-feira, na qual vai estar presente também o ex-presidente Lula. Não queremos desistir daquilo que foi programado até 2 de abril”, disse o governador.

O PSB anunciou na última quarta-feira (09/03) que não iria mais fazer parte da federação com o PT após discordar dos termos estabelecidos. O presidente do partido, Carlos Siqueira, afirmou que o assunto ainda não estava maduro. A decisão teve reflexo no Piauí com os membros do partido buscando novas siglas para a disputa eleitoral deste ano, como é caso do ex-governador Wilson Martins.

