Wellington e Rafael Fonteles reúnem base para estruturar campanha de Lula no 2° turno

O Governador eleito, Rafael Fonteles, e o Senador Wellington Dias reuniram na manhã desta segunda (10) representantes da base aliada no Piauí para estruturar a campanha de segundo turno do ex-presidente Lula no estado. A Governadora Regina Sousa, deputados e prefeitos também participaram do encontro. O desafio dos governistas é ampliar a votação de Lula no Piauí, chegando a 80% de votos no segundo turno.



Rafael Fonteles explicou a meta traçada e destacou a importância para o estado da vitória do Lula. “A nossa meta é aumentar para 80% dos votos válidos, vamos fazer isso conversando com todo mundo que não votou no Lula no primeiro turno, seja quem não foi votar, quem votou em candidatos da terceira via, seja quem votou no Bolsonaro. Há espaço sim para dialogar com o povo do Piauí. O Piauí tende a receber muito mais investimento, obras, ações e mais recursos do Governo Federal com o Lula sendo eleito”, disse o Governador eleito.

Como o Portal O Dia informou, o Piauí foi o estado do Brasil que deu maior votação proporcional a Lula no primeiro turno das Eleições Gerais 2022. Com 74,25% dos votos, Lula conseguiu obter 1,5 milhão de votos no estado, contra 406 mil votos do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Dos 6, 1 milhões de votos de diferença entre Lula e Bolsonaro em todo o Brasil, 1,1 milhão veio do Piauí, o que representa 17,9%.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

Wellington Dias destacou a importância das alianças nacionais para o fortalecimento de Lula no segundo turno. “Estamos bem animados com relação a organização, fizemos um primeiro momento bem com partidos, lideranças e apoiadores nos 27 estados da federação. O apoio da senadora Simone Tebet, de líderes do MDB, PSDB e PDT, somado a adesão de Ciro Gomes, tem um peso muito relevante na caminhada. Nesse momento está em jogo o destino do país e da democracia então é muito importante esse apoio”, concluiu.

Campanha em Teresina

Apesar da ampla vantagem de Lula em Teresina, onde o candidato petista obteve 162.989 votos a mais que Bolsonaro, a meta será ampliar o percentual de 62,37% também no maior colégio eleitoral. O futuro presidente da Câmara Municipal de Teresina, Enzo Samuel, revelou como será feita a campanha de segundo turno na capital.

“Nada melhor que o vereador, as lideranças comunitárias, para chegar até a ponta do eleitor, somos nós que estamos presentes no dia-a-dia das comunidades. O Brasil vive um momento histórico, o Presidente Lula representa uma importância muito grande para o nordeste e vamos nos empenhar o máximo nessa eleição para ampliar a votação dele em Teresina”, concluiu o vereador.

Foto: Assis Fernandes/ O DIA

