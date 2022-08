Varíola dos Macacos: Piauí confirma quarto caso da doença

A Secretaria de Saúde do Estado (Sesapi) confirmou, nesta segunda-feira (29), o quarto caso de varíola dos macacos no estado. Até o momento, são 72 casos notificados, 49 suspeitos, 17 casos descartados e nenhuma morte.

Leia também: Varíola dos Macacos: Anvisa aprova importação de vacina contra a doença

As informações constam no Painel Epidemiológico Monkeypox, disponibilizado no site oficial da Sesapi. Segundo os dados, todos os casos confirmados são do sexo masculino. Dois deles são de Teresina, um de Parnaíba e outro de Batalha. Além disso, dois casos são de pessoas que têm entre 20 e 29 anos de idade, um caso de 30 a 39 anos e outro de 40 a 49 anos de idade.

(Foto: Reprodução/Pexels)

Ao menos 20 cidades de norte a sul do Estado já informaram terem casos suspeitos da doença. Teresina e Parnaíba são as que têm os maiores registros.

Para tentar controlar a situação e dar uma pronta-resposta ao espalhamento da doença, a Sesapi lançou um Plano de Contingência Estadual com orientações e estratégias que deverão ser acompanhadas pelos órgãos de saúde das cidades e do Estado. Essas orientações são de cunho assistencial, epidemiológico e laboratoriais e devem ser observados tanto pelo poder público quanto pela própria população.

“Com a confirmação dos novos casos, é de fundamental importância a população ficar atenta aos sinais e sintomas da doença, e procurar os serviços de saúde do município caso comece a detectar sintomas como febre, dor de cabeça, dor muscular e o surgimento de vesículas pelo corpo”, lembra Amélia Costa, coordenadora do Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde do Piauí (CIEVS).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Sesapi