Varíola dos macacos: Veja as cidades do Piauí com casos suspeitos

O Piauí tem cinco municípios que já notificaram casos suspeitos da varíola dos macacos, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi). Teresina, Parnaíba, Esperantina, União, Hugo Napoleão e Batalha. Juntos, essas cidades relataram nove casos suspeitos, sendo que três não se confirmaram e seis estão em investigação atualmente pelo órgão de saúde do estado.

A capital Teresina e a cidade de Parnaíba notificaram dois casos cada. As suspeitas no litoral apareceram no início desta semana, quando um homem adulto e um idoso procuram o sistema de saúde do município com sintomas da doença. O idoso segue internado em uma unidade hospitalar e o homem está em isolamento domiciliar.

Dos casos relatados para as autoridades de saúde do Estado, três não se confirmaram e foram diagnosticados como síndrome mão-pé-boca e catapora. A preocupação da Sesapi agora é com as divisas do Piauí com os estados que já possuem casos confirmados da varíola.

“Nós também já estamos entrando em contato com os nossos municípios que fazem fronteira com Ceará, Bahia e Pernambuco, por que são estados vizinhos que já possuem casos confirmados, e que existe um fluxo tanto de entrada como saída para esses estados através dos municípios, logo é preciso uma vigilância mais forte nestes locais”, disse a coordenadora de epidemiologia da Sesapi, Amélia Costa.

Sintomas

O aparecimento súbito de erupção cutânea em qualquer parte do corpo, febre, dor de cabeça, dores musculares, gânglios inchados, calafrios, exaustão e dor nas costas são aos sintomas iniciais mais comuns que devem ser observados.

Prevenção

Para a prevenção, uso de máscara, distanciamento e higienização das mãos é essencial. Caso confirmado é necessário um período de isolamento de até 21 dias devido a incubação do vírus, que normalmente vai de 6 a 16 dias, podendo se estender por 21 dias.

