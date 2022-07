Série C: Altos vence Brasil de Pelotas e fica a dois pontos do G8

O Altos venceu no último domingo (10) o Brasil de Pelotas-RS por 3 a 2 no Estádio Lindolfo Monteiro. O Jacaré abriu o placar aos dois minutos: Elielton puxou a marcação, Dieguinho escapou pelo meio e chutou firme no canto esquerdo do goleiro. Já aos 41, de cabeça, Manoel ampliou. No segundo tempo, na marca dos 24 minutos, Elielton acertou uma pancada de muito longe e encobriu o goleiro Otávio – marcando o terceiro.

O Xavante buscou a reação e diminuiu aos 38, quando Alemão serviu Rafael, que balançou as redes. Já Thiago Santos, de falta, fez o segundo aos 45, mas o placar terminou com vitória dos mandantes, que agora somam 18 pontos, em 14º lugar na tabela. O Brasil-RS tem 11, em 20º lugar.

4 de Julho 2 x 1 Moto Club-MA

Na Arena Ytacoatiara, em Piripiri (PI), o 4 de Julho-PI bateu o Moto Club-MA por 2 a 1. O Colorado abriu o placar aos 26 minutos de confronto. Eduardo cruzou rasteiro, Samuel se antecipou à defesa e escorou para as redes.

Na etapa final, aos seis minutos, após escanteio cobrado, Emerson subiu com estilo e empatou para o Papão do Norte. Porém, com uma cabeçada bonita de Caio César, o 4 de Julho-PI definiu a vitória. Na classificação, os piauienses têm 13 pontos, em sétimo. Já o Moto permanece na liderança, com 25 pontos conquistados.

Tocantinópolis-TO 2 x 1 Fluminense-PI

No João Ribeiro, em Tocantinópolis (TO), o Verdão do Norte derrotou o Fluminense-PI. Os mandantes abriram o placar aos 45 minutos: Debu serviu Hiltinho, que bateu firme e abriu o placar. Na etapa final, com apenas um minuto, Chico Bala converteu uma penalidade e ampliou.

O Vaqueiro conseguiu diminuir aos 15 minutos, quando Waldir ficou com uma sobra de bola na área e colocou nas redes, mas a reação parou por aí. Com o resultado, o Tocantinópolis-TO carimbou a vaga na próxima fase e está em segundo lugar, com 22 pontos. Já o Flu segue na briga, em terceiro, com 17.

