Portal O Dia

"100% para concorrer”, diz Dr. Pessoa sobre reeleição

Ao ser questionado sobre o planejamento para as eleições municipais do ano que vem, o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (Republicanos), respondeu que deve estar no pleito majoritário.

“Quem sabe é Deus, quem sabe é a minha saúde, se tiver tudo direitinho, 100% vou concorrer a prefeitura de Teresina novamente”, disse.

Essa afirmação põe fim, pelo menos por enquanto, às especulações de que o prefeito não concorrerá ao segundo mandato. Nos bastidores alguns chegam a acreditar que o prefeito pode abrir mão da disputa, mesmo no comando da máquina pública, para indicar um aliado.



Reprodução Instagram

O chefe do poder executivo da capital mencionou ainda a perspectiva para a eleição proporcional. O grupo político coordenado por Dr. Pessoa deve congregar um conjunto de partidos em busca de cadeiras no parlamento. Historicamente, a aliança de partidos ligada ao palácio da cidade costuma eleger a maioria dos vereadores.

“A intensão é unir dois, três ou mais partidos para ter pujança de candidatos a vereador”, ressaltou.

Na segunda metade do seu mandato, Dr. Pessoa ainda lida com desafios que precisam ser superados, a exemplo do conjunto de obras de infraestrutura que devem ser finalizadas e da novela da crise do transporte coletivo.

Apresentar resultados práticos é fundamental para qualquer mandatário convencer a população de que tem competência para permanecer no cargo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no