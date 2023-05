Renato Berger nega pressão do PSD e reforça aliança com a prefeitura

O vereador Renato Berger, Secretário Municipal de Esportes e Lazer de Teresina, nega que está sendo pressionado pelo PSD para abandonar a gestão municipal. Os outros dois vereadores do partido, Ismael Silva e Vinício Ferreira, atuam como opositores na Câmara Municipal. A sigla tem o deputado federal Marcos Aurélio como pré-candidato a prefeitura da capital.



Diante dessa conjuntura, Renato Berger nega pressão do partido para romper com o prefeito e entregar os cargos que indica na gestão. “Eu já conversei com os deputados Júlio César e Georgiano Neto e nunca recebi pressão de ninguém. Se o PSD tiver candidato próprio à prefeitura nós vamos discutir, mas eu acho que o PSD deve apoiar a reeleição do Dr. Pessoa. Eu faço parte da gestão e estou no PSD, então o meu trabalho é fazer com que os dois estejam juntos”, comentou.

Em se mantendo a tendência de distanciamento entre o PSD e Dr. Pessoa, Renato terá que escolher entre permanecer aliado ao prefeito filiado a outro partido, ou permanecer no PSD e fortalecer a oposição ligada ao Palácio de Karnak.

