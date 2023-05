Vice-governador convida Enzo Samuel para o MDB

O vice-governador do Piauí, Themístocles Filho, convidou o presidente da Câmara Municipal de Teresina, vereador Enzo Samuel, para se filiar ao MDB. O convite está em análise e, se aceito, pode causar um forte impacto nas eleições de 2024 na capital.



“Confesso que terei uma agenda com o vice-governador e fico feliz com o convite. Isso mostra o reconhecimento do nosso trabalho na Câmara Municipal. O MDB tem grandes quadros e no momento necessário vamos debater essa questão partidária”, respondeu Enzo.

Na condição de pré-candidato à Prefeitura de Teresina, Enzo Samuel tem sido atraído por várias siglas, inclusive o PT. O convite do vice-governador pode consolidar a adesão do parlamentar a base política do Palácio de Karnak. No momento, Enzo está filiado ao PDT e se diz confortável na agremiação.

“A gente trabalha para fortalecer cada vez mais o PDT. Eu me sinto muito bem e me identifico com o meu partido. O dia de amanhã a gente nunca sabe, a política é muito dinâmica, mas a ideia hoje é fortalecer o PDT”, finalizou.

