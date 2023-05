Em tom de desabafo, Joaquim Caldas revela insatisfações com o seu partido

O vereador de Teresina, Joaquim Caldas (MDB), não fez questão de esconder a crise de relacionamento com o seu atual partido. O parlamentar se sente desprestigiado e relata que não tem sido ouvido pela direção partidária nos momentos de tomada de decisão.



“Meu projeto político é ligado as comunidades. O MDB é um grande partido, mas eu não participo das reuniões do partido, não participo das decisões e não sou ouvido. Eu não posso dizer que vou trabalhar na sucessão em Teresina dentro do MDB”, desabafou.

Foto: Jailson Soares

O presidente do diretório mdbista na capital, vereador Zé Nito, diz que vai buscar o diálogo com o colega de bancada. “O Joaquim Caldas é um grande vereador e foi eleito por esse partido. Nós estamos esperando ele vir aqui e com certeza a gente conversando nós vamos se entender”, disse.

Ano passado, Joaquim Caldas apoiou a eleição do deputado estadual Dr. Vinícius (PT), pré-candidato à prefeitura de Teresina. No entanto, o vereador não confirmou se estará no projeto majoritário do petista. “O Dr. Vinícius foi o mais bem votado da federação. As minhas bases absorveram bem o nome dele. Nós já temos uma relação de trabalho, mas política é algo complexo”, finalizou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no