Em convenção, Themístocles engaja militância do MDB e destaca foco para 2024

O diretório do MDB de Teresina realizou na manhã de hoje uma convenção que homologou o vereador Zé Nito como presidente da sigla na capital. O parlamentar fica responsável por conduzir as articulações para o pleito eleitoral de 2024. As tratativas envolvem a formação da chapa proporcional e as definições para a disputa majoritária.



Presente na oportunidade, o vice-governador Themístocles Filho fez um discurso de mobilização com a militância e deixou claro que ele e seu grupo político não fazem parte da atual gestão da prefeitura de Teresina e a tendência é de fortalecerem um palanque de oposição.

“O MDB já participou de várias eleições na capital e elegeu vários prefeitos. Nós estamos realizando várias pesquisas e até o final do ano vamos tomar a nossa decisão, e com certeza estaremos em uma chapa majoritária na capital, para onde o MDB seguir é sinal de vitória”, disse o vice-governador.

Sobre seu nome estar disponível, ou ser medido nas pesquisas, Themístocles nega pretensões pessoais e defende uma ampla aliança entre partidos alinhados ao Governo do Estado. “Eu não sou candidato a prefeito da capital, mas eu advogo uma grande aliança para nós retornarmos a prefeitura de Teresina. O governador Rafael está muito bem avaliado em todas as pesquisas que nós temos feito, então ele será um general na eleição”, avaliou.

O rompimento com o Palácio da Cidade deve resultar na entrega de cargos até então indicados pelo vereador Zé Nito, que ocupou a SAAD Sudeste. “O vereador Zé Nito não está enganando ninguém. Eu sempre disse que em qualquer hipótese eu seguiria o meu partido e o vice-governador Themístocles. Eu ainda vou conversar com o prefeito e quero tratar o assunto com serenidade. Eu não pedi para ninguém meu ser exonerado e não sei alguém foi”, disse o parlamentar.

