PT oficializa pré-candidatura majoritária em Pio IX

O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores da cidade de Pio IX escolheu o advogado Fanuel Adauto como pré-candidato a prefeito do município. O alinhamento político com o governador Rafael Fonteles e o presidente Lula já está consolidado.



Fanuel é natural de Pio IX, filho de professores, foi vereador pelo município (2016-2020), concorreu ao cargo de prefeito nas eleições de 2020 obtendo 5.186 votos. Formado em Direito, é advogado especialista e mestre em ciências criminais.

Em 2021, a convite do então governador Wellington Dias, foi nomeado Subsecretário de Justiça do Estado do Piauí. Atualmente exerce o cargo de Diretor de Regulação de Recursos Hídricos na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR) na gestão do Governo do Estado.

