A chapa dos sonhos de Fábio Novo

O deputado estadual Fábio Novo (PT), pré-candidato à prefeitura de Teresina, tem buscado a oportunidade ser o nome do partido para a disputa majoritária em 2024. Paralelo a corrida interna no PT, Fábio Novo, defende a ideia de uma aliança entre forças antagônicas contra o grupo político da atual gestão do Palácio da Cidade.



Novo como cabeça de chapa e a deputada Bárbara do Firmino (PP) como vice é a composição dos sonhos do petista. A provável chapa encontra inspiração na aliança firmada entre o presidente Lula (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), em que adversários históricos se uniram em contraposição a um adversário comum que estava no poder, no caso o ex-presidente Bolsonaro.

A nível nacional, a receita enfrentou resistências, mas ao final do processo se consolidou e foi vitoriosa. No âmbito municipal vai ser preciso convencer outras lideranças de ambos os grupos políticos integrados por Fábio Novo e Bárbara de que essa articulação é viável.

