A fusão do Patriota com o PTB e a criação do partido da Renovação Democrática

Os partidos PTB e Patriota não atingiram a cláusula de desempenho nas eleições de 2022, critério fundamental para o acesso ao Fundo Partidário e tempo de TV nas eleições. A legislação determina que os partidos devem eleger no mínimo 11 deputados federais em nove estados ou ter, pelo menos, 2% do total de votos válidos para a Câmara Federal.

Nas eleições do ano passado, apenas 12 partidos e federações cumpriram a cláusula. O Patriota elegeu quatro deputados e o PTB somente um. Após esse resultado, as executivas dos dois partidos fecharam entendimento pela fusão partidária.

O novo partido se chamaria “Mais Brasil”, mas, por uma solicitação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a nova sigla vai se denominar Renovação Democrática (RD), com o número 25 nas urnas.

No Piauí, a nova agremiação política será presidida pelo então presidente regional do Patriota, Gustavo Henrique. O mesmo esteve recentemente em São Luís, capital do Maranhão, onde se encontrou com o vice-presidente nacional do RD, Júnior Marreca.

Em Teresina, o partido deve lançar uma chapa de candidatos a vereador e marchar na oposição à atual gestão da prefeitura.

