Aliança majoritária entre PT e PSDB é debatida em Teresina

Na política o improvável não pode ser descartado. A divergência histórica entre PT e PSDB na capital tem sido motivo de debate e pode se transformar em aliança para a disputa da prefeitura de Teresina.

Para se encarar um adversário comum, neste caso a atual gestão do palácio da cidade, todas as possibilidades e cenários tem sido avaliados.

Internamente no ninho tucano a hipótese de alinhamento com o partido dos trabalhadores ainda não é ponto de consenso. Para alguns da cúpula do partido, o somatório de forças com o PT traz chances reais de vitória na eleição. Para outros, mais conservadores, se aproximar de um polo, até então antagônico, é cair no mar da contradição e da reprovação perante a opinião pública.

O presidente do diretório municipal do PSDB, Edson Melo, defende a realização de pesquisas que possam nortear essa decisão. "É bom que o partido tenha pesquisas para saber a receptividade da população com relação a esse possível acordo", comentou.

Por enquanto, a única certeza é que os dois partidos devem participar do processo eleitoral em 2024 e com forte influência na capital. O PSDB alimenta a esperança de retornar ao comando do Executivo municipal e o PT conta com a força do governo federal e do governo estadual para o projeto político em Teresina.

