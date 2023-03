Aliança PP e PT deve ser mantida em Picos

Aliança PT e PP deve ser mantida em Picos

A polarização entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido Progressistas à nivel estadual não deve ser regra em todos os municípios. O contexto local em cada cidade deve falar mais alto na eleição municipal.

Na terceira maior cidade do Piauí, Picos, o cenário é bastante particular. A chapa majoritária eleita em 2020 deve disputar a reeleição com mesma composição. O atual prefeito Gil Paraibano é filiado ao Progressistas e a sua vice, Xandú Neri, é petista.

O prefeito Gil Paraibano é pai do deputado estadual Aldo Gil (PP) e a vice-prefeita Xandú Neri é irmã do deputado estadual Nerinho (PT).

O deputado Aldo Gil declarou à coluna que não vê motivos para um racha no grupo político que atualmente ocupa a prefeitura de Picos. O parlamentar citou o ex-prefeito Zé Neri como liderança estratégica para a manutenção da unidade no grupo.

