Apoio político aos esportes praticados na areia

A cidade de Teresina incluirá no seu calendário oficial de eventos campeonatos municipais de esportes de areia, como Beach Tennis (Tênis de Praia), Futevôlei e Vôlei. O indicativo foi proposto pela vereadora Fernanda Gomes (Solidariedade) e foi enviado o Projeto de Lei pela Prefeitura, sendo aprovado pelos vereadores no plenário nesta terça-feira (11).



Segundo a parlamentar, a ideia do campeonato surgiu como uma forma de fomentar o esporte no município, além de contribuir com a formação de cidadãos mais saudáveis e menos sedentários.

Foto: Arquivo Pessoal

“Além de ser uma apoiadora do esporte em todas as modalidades, também sou praticante e vejo de perto a transformação que o esporte causa na vida de jovens e adultos, inclusive tirando da ociosidade. Fiquei muito feliz da prefeitura ter visto a importância do nosso indicativo para os teresinenses. Nosso mandato está sempre à disposição para apoiar o esporte.” disse a vereadora.

