Após fusão, novo partido pode perder vereadores em Teresina

A sigla que surge com o nome de Renovação Democrática (RD), resultado da fusão entre PTB e Patriota, deve passar por um processo de reconstrução no Piauí. Na capital, teoricamente, a nova agremiação política iniciaria sua fase de consolidação com dois vereadores, Bruno Vilarinho (PTB) e Thanandra Sarapatinhas (Patriota).

No entanto, as tendências declaradas pelos parlamentares não são animadoras para a futura direção executiva do partido. A vereadora Thanandra Sarapatinhas há tempos mantém uma relação conflituosa com a sigla pela qual ela foi eleita em 2020. As divergências devem culminar com a saída da parlamentar das fileiras do partido. O vereador de Teresina, Bruno Vilarinho (PTB), confirmou que tende a deixar os quadros do seu partido após a fusão.

“Tudo indica que nós vamos buscar uma nova sigla partidária. O PTB vem tendo uma queda a nível nacional envolvendo o presidente do partido, Roberto Jefferson, e não atingiu a cláusula de barreira ano passado. Assim que a fusão acontecer, vamos conversar com o prefeito Dr. Pessoa e com o presidente da Câmara Municipal, Enzo Samuel, para definirmos um partido para disputarmos a reeleição”, comentou.

