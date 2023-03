Aproximação com lideranças e novos espaços na gestão

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (Republicanos), inciou a execução do projeto "café com o prefeito" no salão nobre do palácio da cidade.

A ideia é receber semanalmente lideranças comunitárias das mais diversas regiões da cidade, ouvir as demandas e deliberar as soluções.

No primeiro encontro, com moradores dos assentamentos 17 de abril e 08 de março, o chefe do poder executivo da capital confirmou a tendência de subdivisão das Saads dentro das mudanças administrativas em andamento.

Se aproximar das lideranças de base e criar novos espaços na gestão confirmam uma tentativa de ampliação da base política de apoio à Dr. Pessoa, aposta primordial para as eleições de 2024.

Teresina pode perder repasses do FPM

O novo secretário de finanças da prefeitura de Teresina, Admilson Brasil, declarou que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelos seus antecessores. Por ser um auditor fiscal, o foco do secretário deve ser os aspectos técnicos da gestão da pasta.

Nesse primeiro momento uma preocupação já desafia o gestor. A cidade de Teresina teve queda no coeficiente de referência para os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

De acordo com levantamento mais recente do IBGE, o índice populacional de Teresina reduziu, por consequência, o coeficiente que era 6,25 baixou para 4,0. Em valores reais, os repasses do FPM para a capital devem ter uma redução de aproximadamente R$ 22 milhões mensais. Esse total pode representar uma redução média de 25% do valores totais recebidos por mês.

A gestão deve recorrer junto ao STF para, no mínimo, tentar impedir a queda de receita.

