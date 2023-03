Bancada do PSDB se reúne para debater federação

Os vereadores Paulo Lopes, Venâncio Cardoso, Gustavo de Carvalho e Edson Melo, que compõem atualmente a bancada do PSDB na Câmara Municipal de Teresina, se reuniram para debater as estratégias de ação a partir da federação que deve ser homologada entre PSDB E Podemos.

A grande discussão está na definição dos critérios para determinar quem vai comandar a federação no estado e nas eleições do ano que vem.

O secretário Fábio Abreu alega que por ser suplente de deputado federal deve comandar a federação. Nesse caso, com Fábio Abre à frente, a federação passaria a fazer parte da base do governo do Estado, que deve ter um candidato do PT à prefeitura de Teresina.

Os Tucanos reagem e defendem que tem um nome mais competitivo para a eleição majoritária e por isso deveriam dar as cartas na federação. Esse nome seria o de Sílvio Mendes, cotado para retornar ao ninho tucano e ser candidato a prefeito da capital.

Para o vereador Edson Melo (PSDB), o grupo político ligado ao governo do Estado quer tirar Sílvio Mendes do processo eleitoral. “A candidatura do Dr. Sílvio é muito competitiva, por isso alguns partidos estão tentando enfraquecer uma possível candidatura dele em Teresina”, declarou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no