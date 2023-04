Bárbara do Firmino admite possibilidade de candidatura fora do Progressistas

A deputada estadual Bárbara do Firmino (PP), pré-candidata à prefeitura de Teresina, demonstra disposição em dialogar com as mais variadas forças políticas que fazem oposição a atual gestão municipal. Nesse conjunto de possíveis aliados entra, inclusive, o partido dos trabalhadores.



A filha do ex-prefeito Firmino Filho não descartou a possibilidade de entrar na disputa majoritária em 2024 fora do Progressistas. Para se desfiliar do seu atual partido, sem correr o risco de perder o mandato de deputada, a parlamentar precisa de autorização da sigla comandada pelo senador Ciro Nogueira. A janela partidária para deputados estaduais só abre em abril de 2026.

“Nós estamos discutindo para saber qual o partido e candidato ideais. Tudo isso está sendo estudado. Estamos vendo quem são os prováveis candidatos e organização partidária”, comenta.

Foto: Reprodução Instagram

