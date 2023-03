Câmara Municipal de Timon institui Dia do Reggae

O ritmo da Jamaica tomou conta da Câmara Municipal de Timon nesta quarta-feira (29). O parlamento timonense votou e aprovou a instituição do dia municipal do reggae, semelhante ao projeto que foi apresentado na Câmara Municipal de Teresina.

Na capital piauiense, o dia para celebrar a cultura da massa regueira ficou selado em 01 de julho. Em Timon, a data será comemorada no segundo sábado de setembro.

A proposição partiu do vereador Thiago Carvalho. “Para mim é uma alegria muito grande propor o dia municipal do reggae. Eu sou um frequentador das festas de reggae”, disse o parlamentar.

Nos dois casos a referência e valorização da cultura do reggae gera aproximação do grupo social com o político, especialmente no Maranhão, onde o ritmo tem mais adeptos e prestígio.

