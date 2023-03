Com tendência de federação, partidos estreitam diálogo

A federação PSB/PDT/SDD é uma realidade cada vez mais consolidada no plano nacional. Quando firmadas entre os diretórios nacionais em Brasília, as federações passam a valer em todos os estados e municípios por no mínimo quatro anos.

A aliança partidária impacta diretamente o cenário político em Teresina. Na Câmara Municipal, o PDT forma bancada com os vereadores Evandro Hidd, Alan Brandão e o presidente da casa, Enzo Samuel. O Solidariedade conta com uma representante, a vereadora Fernanda Gomes. O PSB não tem vereador na capital.

Diante da forte tendência de federação entre as siglas, o presidente regional do Solidariedade (SDD), deputado Evaldo Gomes, foi ao parlamento teresinense aproximar o diálogo com os vereadores pdtistas. A federação é dada como certa e pode valer nas eleições municipais do próximo ano.

“Eu tomei a iniciativa de buscar o diálogo com os vereadores do PDT e já dialogamos internamente no Solidariedade. Nós precisamos chegar a um entendimento porque a federação é uma realidade, não sabemos se valerá em 2024, mas a sinalização é forte por parte dos diretórios nacionais. Eu penso que só deveria valer para a eleição de 2026 por conta da cláusula de barreira, mas vamos respeitar a decisão do diretório nacional”, comentou o deputado Evaldo Gomes.

Em Teresina, cada partido ou federação, pode lançar até 30 candidatos a vereador. Considerando os quatro vereadores que passam a compor a federação, e devem concorrer naturalmente à reeleição, a concorrência interna entre os mandatários aumenta.

Os candidatos de captação, conhecidos como caldas, podem se sentir desestimulados a ingressar em uma chapa tão competitiva, o que aumenta o desafio em busca do quociente eleitoral.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no