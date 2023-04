Conjectura de blocos partidários para a eleição proporcional em Teresina

Os vereadores que trabalham em busca da reeleição em 2024 devem estar atentos à formação dos blocos partidários. A escolha da legenda é fundamental para garantir o êxito eleitoral. De forma objetiva, o desafio é estar em um partido ou federação viável a partir da perspectiva pessoal de votos. Quanto mais mandatários em determinada sigla, maior a exigência do desempenho individual de cada um.



O vereador Venâncio Cardoso, por exemplo, confirma tendência de saída do PSDB para outro partido alinhado ao Governo do Estado. O parlamentar conjectura uma ampla base de partidos ligados ao Executivo estadual, um grupo ligado a atual gestão da prefeitura de Teresina e ainda a formação de outra ala ligada a oposição.

“Eu vejo o grupo do governador Rafael Fonteles com um total de oito a dez partidos para a formação de até quatro chapas. Devemos ter o grupo do prefeito com o Republicanos, o União Brasil e mais alguns partidos. Além dessas, poderemos ter a chapa do Progressistas”, comentou.



