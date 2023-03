Contexto político e partidário é superado e Ribamar Bastos permanece no DNIT

O cargo federal de superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Piauí vai continuar sendo ocupado pelo engenheiro Ribamar Bastos.

O gestor estava à frente da pasta no governo Bolsonaro por indicação do então senador Elmano Férrer. Desta vez, com o novo governo Lula e com a indicação do ministro Wellington Dias, o Dr. Ribamar continua comandando a autarquia.

A missão primordial é concluir obras como o viaduto do mercado do peixe e o rebaixamento da Avenida João XXIII, no cruzamento com a Zequinha Freire, região da ladeira do Uruguai na capital.

O fato de manter o responsável por projetos em execução no mesmo cargo pode evitar entraves e atrasos na entrega das obras, afinal trata-se de alguém conhecedor do assunto.

O interessante é que essa não é a primeira vez que alguém ligado ao ex-senador Elmano Férrer permanece na gestão, mesmo com cenário político desfavorável. A presidente Junta Comercial do Estado do Piauí (JUCEPI), Alzenir Porto, também se manteve no cargo nos governos Wellington Dias e Rafael Fonteles, apesar do distanciamento político entre os petistas e o ex-senador.

Nos dois casos, o argumento é de predominância do critério técnico. Ainda assim, vale ressaltar a particularidade envolvida nas duas situações, porque em política não basta ser um bom técnico, é preciso também ser um técnico aliado.

