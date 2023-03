Deolindo quer Enzo como candidato no PT. O partido tem outras opções

O Partido dos Trabalhadores decidiu ter um candidato próprio a prefeito de Teresina na próxima eleição. Nos quadros do partido quatro deputados, três estaduais e um federal, se apresentam como pretensos candidatos: Fábio Novo, Franzé Silva, Dr. Vinícius Nascimento e Merlong Solano.

Até o momento ainda não foi fechado consenso e o partido está com a discussão aberta para definir um nome para a disputa majoritária na capital. Não se pode esquecer da influência do governador Rafael Fonteles e do ministro Wellington Dias na decisão.

Nesse cenário, ainda há quem defenda um quinto nome que está fora das fileiras do partido. O vereador Deolindo Moura (PT) já se declarou publicamente e tem comprado o debate interno no PT em defesa do nome do presidente da Câmara Municipal, Enzo Samuel (PDT). Os dois tem uma ligação pessoal de longas datas, desde a época de movimento estudantil.

A ideia de Deolindo é trazer Enzo Samuel para o PT, desde que Enzo tenha a chance de ser o candidato do partido à prefeitura, com total apoio do governo do estado.

Decisões unânimes nunca foram prática no PT. O partido é caracterizado pela diversidade de correntes e alas políticas. Até baterem o martelo, muita água vai rolar por baixo dessa ponte.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no