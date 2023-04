Deputado Thales Coelho rompe com o prefeito de Picos e se lança pré-candidato

O deputado estadual Dr. Thales Coelho (PP), declarou rompimento com o grupo do prefeito Gil Paraibano (PP) na cidade de Picos. A decisão interfere diretamente no pleito municipal do próximo ano, já que nessas circunstâncias o deputado não acompanha o correligionário que tem direito de disputar a reeleição no município.



O Dep. Thales Coelho firmou aliança com o Dep. Georgiano para lançar uma candidatura majoritária em Picos. A ideia é viabilizar uma terceira via na cidade com um candidato do PSD. A estratégia apresenta uma alternativa na disputa que pode ficar polarizada entre o empresário Araujinho (PT) e o atual prefeito Gil Paraibano.

Na imagem estão o Dep. Thales Coelho, Dr. Eriberto Barros, Toinho de Chicá e o Dep. Georgiano Neto.

“Hoje nós temos um grupo político muito forte dentro de Picos. Nós vamos ter candidato próprio nas disputas majoritária e proporcional contra o prefeito do Progressistas. Nós rompemos com o atual prefeito pela falta de compromissos. Como nomes temos várias alternativas como o presidente da Câmara, Eriberto Barros, o empresário Zomim e até o meu”, pontuou.

Esse posicionamento assumido pelo parlamentar representa uma reviravolta. Na eleição de 2022 ele recebeu amplo apoio do hoje deputado federal Júlio Arcoverde (PP), notável na oposição ao Governo do Estado, e agora confirma aproximação com o PSD e o grupo de Georgiano Neto, um dos fiéis ao governador Rafael Fonteles.

Na Assembleia Legislativa, Dr. Thales tem feito uma oposição pacífica, sem travar grandes embates contra o Executivo estadual.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no