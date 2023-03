Dr. Gutenberg adere ao grupo do prefeito de Picos

Novidade nas movimentações políticas para as eleições municipais de 2024 em Picos. O deputado estadual Aldo Gil (PP) se reuniu com o médico e líder político, Dr. Gutenberg Rocha, que passa a integrar o grupo do prefeito Gil Paraibano.

O Dr. Gutenberg disputou as eleições de 2020 como vice-prefeito na chapa encabeçada por Araujinho, sogro do governador Rafael Fonteles. Em 2022 foi candidato a deputado estadual pelo MDB, mas na reta final da campanha, aderiu à candidatura de Sílvio Mendes, candidato da oposição.

