Dr. Hélio quer ser o candidato do governador e do prefeito em Parnaíba

O deputado estadual Dr. Hélio Oliveira (MDB) reafirma pré-candidatura à prefeitura de Parnaíba. O parlamentar é apenas um dos quatro nomes ligados ao governador Rafael Fonteles (PT) que se colocam no páreo. Além dele, estão com os nomes postos o deputado Rubens Vieira (PT), a esposa do deputado federal Florentino Neto (PT), Flaviana Veras (PT), e o vereador Ricardo Veras (PSD).



Foto: Reprodução Instagram

O desafio vai ser determinar o nome de consenso para representar o grupo do governador na cidade litorânea. Os pré-candidatos tentam se viabilizar e aglutinar apoios, especialmente junto à população parnaibana.

Como diferencial, o deputado Dr. Hélio está disposto a esquecer divergências passadas e buscar uma aproximação com o prefeito Mão Santa, um dos maiores opositores dos governos petistas.

“Eu não estou dispensando apoio de ninguém. Eu quero apoio de todos, inclusive do prefeito Mão Santa, agora cabe a ele decidir naturalmente. O MDB assegura que a minha candidatura é a candidatura do partido. Mais à frente nós vamos ter a possibilidade de um grande número de apoiadores que nos darão uma perspectiva de vitória”, avalia Dr. Hélio.

Filiado ao MDB, Dr. Hélio pode ganhar uma maior liberdade para transitar e dialogar com as mais diversas correntes políticas, considerando o histórico flexível da sigla para a formalização de alianças.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no