Edson Melo teme que o PSDB se torne uma sublegenda do PT em Teresina

O debate em torno dos critérios que devem definir o comando da federação PSDB/Podemos no Piauí segue intenso. O Podemos defende que o grupo seja comandado pelo secretário estadual de Defesa Agropecuária, Fábio Abreu, por ser um suplente de deputado federal com um certo nível de representatividade em Brasília. A direção do PSDB argumenta que deveria comandar a agremiação política por ter pré-candidatos mais competitivos para a prefeitura da capital.



O presidente do diretório municipal do PSDB de Teresina, vereador Edson Melo, teme que o seu partido termine como uma sublegenda do PT. O parlamentar considera que o Podemos é umbilicalmente ligado ao PT e ao Governo do Estado, e podem até tentar impedir uma provável candidatura majoritária tucana.

“Eu estou muito preocupado, porque o PSDB foi uma grife em Teresina e agora pode virar uma sublegenda do PT. O PSDB ganhou várias eleições do PT em Teresina. Nós defendemos uma candidatura própria do partido, e na realidade querem impedir o PSDB de participar das eleições municipais do próximo ano”, declarou.

