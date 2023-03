Elmano Férrer e Ismael Silva analisam cenário municipal

A casa do ex-prefeito de Teresina, Elmano Férrer, tem sido uma das mais frequentadas por líderes partidários e pretensos candidatos nas eleições do ano que vem. Desta vez, quem se assentou à mesa para o café com o ex-senador foi o vereador de Teresina Ismael Silva (PSD). Além de troca de experiências, o encontro teve um ingrediente a mais: Eleições municipais. Os dois são especulados como prováveis candidatos ao palácio da cidade.

Com perfil de engajamento junto às comunidades, Ismael deve se candidatar naturalmente à reeleição, mas não descarta candidatura majoritária à prefeitura da capital. Tudo vai depender de uma conjuntura de grupo, afinal nenhuma candidatura se fortalece isoladamente.

Por enquanto o foco é na análise de cenário. O martelo só deve ser batido mais próximo do pleito.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no