Elmano Férrer não descarta candidatura à prefeitura de Teresina

As visitas de lideranças e pretensos candidatos à casa do ex-prefeito Elmano Férrer são constantes. O ex-senador é um dos mais experientes no jogo do tabuleiro político da capital. Além de aconselhador, ele mesmo é visto como nome de forte potencial para entrar na disputa majoritária.



Questionado pela coluna sobre a possibilidade de ser candidato a prefeito de Teresina ano que vem, Elmano não descartou sua presença no pleito. “No momento estou ouvindo, vendo e conversando com as lideranças. As candidaturas serão decididas próximo ano e eu estou no processo à disposição da sociedade teresinense”, disse.

Filiado ao Progressistas, Elmano deve manter distanciamento político em relação a Dr. Pessoa. “O prefeito Dr. Pessoa é um grande amigo, mas poderia estar fazendo muito mais. Vamos esperar que ele atenda as pessoas que o levaram a prefeitura de Teresina”, comentou.

