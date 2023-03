FADEX anuncia parceria com a UFPI de Picos

Representantes da Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação - FADEX realizaram uma visita institucional ao Campus Helvídio Nunes da Universidade Federal do Piauí - UFPI de Picos.

Os representantes da Fundação, Antônio Vinícius, superintendente e Álisten Chaves, gerente de projetos, apresentaram a instituição e propostas de intervenção, além de projetos e foram recebidos pelos professores Juscelino Nascimento, diretor do Campus; Tamaris Gimenez e Douglas Bezerra.

A professora do Campus da UFPI de Picos, Tamaris Gimenez destacou a importância da parceria com a Fundação. “Essa parceria vai facilitar muito o nosso trabalho como professores, pesquisadores e extensionistas. A FADEX vem para auxiliar com a captação e administração de recursos e isso vai fazer com que possamos desenvolver projetos cada vez melhores e com mais facilidade. É benefício para todo o estado e principalmente para nossa região de Picos”, afirmou a professora.

Para o superintendente da Fundação, essa é mais uma parceria para promover o Ensino e a Inovação. “Tivemos a oportunidade de apresentar todo o nosso portfólio de projetos e ações já realizadas e o objetivo é que a gente possa somar junto ao campus de Picos, com mais projetos e realizar ainda mais parcerias”, esclareceu o superintendente Antônio Vinícius.

Foram apresentadas também as ferramentas que a FADEX disponibiliza para elaboração de projetos, esclarecimentos sobre editais e programas da Universidade Federal do Piauí.

