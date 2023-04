Fanuel intensifica pré-campanha em Pio IX

O advogado Fanuel Adauto intensifica as agendas de pré-campanha no município de Pio IX, cidade onde foi candidato a prefeito em 2020 e ficou em segundo lugar com 5.186 votos, total que representou 44,62% dos votos válidos. Em 2024 o pré-candidato deve encarar novamente o desafio majoritário.



Na imagem, Fanuel aparece de camisa amarela no centro de uma foto com apoiadores e lideranças do seu grupo político. O jovem mestre em ciências criminais é ligado ao deputado estadual Dr. Hélio Oliveira (MDB) e atualmente ocupa o cargo de diretor de recursos hídricos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR).

No pleito municipal, Fanuel pode contar com o apoio decisivo do governador Rafael Fonteles, em retribuição ao seu empenho na eleição estadual do ano passado.

