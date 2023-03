Federação aproxima Dinair e Brandão

Foi aprovada pela executiva nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB) a criação da federação com os partidos PSB/PDT/ Solidariedade. No Congresso, a nova força de centro-esquerda passa a contar com 34 deputados federais e sete senadores. As bancadas nas duas casas legislativas passam a contar com um poder de articulação maior nas votações e junto ao governo federal.

As consequências vão além das articulações em Brasília. A federação deve ser respeitada nas eleições municipais do ano que vem, um peso direto na formação de chapas proporcionais e majoritárias.

Em Timon, o caminho natural é uma aproximação administrativa e política entre a prefeita Dinair Veloso (PDT) e o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB). A prefeita tem direito de disputar a reeleição em 2024, e com a aliança que se desenha, o grupo político liderado por ela fica fortalecido.

