Federação PSB/PDT/SDD afeta chapas em Teresina

Federação PSB/PDT/Solidariedade afeta chapas em Teresina

A federação com os partidos PSB/PDT/ Solidariedade foi aprovada em Brasília. No Congresso Nacional, a nova força de centro-esquerda passa a contar com 34 deputados federais e sete senadores. As bancadas passam a contar com uma capacidade maior de articulação nas votações e junto ao governo central.

As consequências vão além das articulações à nível nacional. A federação deve ser seguida nas eleições municipais de 2024, um impacto direto na formação das chapas proporcionais e majoritárias.

Na Câmara Municipal de Teresina o PDT forma bancada com os vereadores Evandro Hidd, Alan Brandão e o presidente da casa, Enzo Samuel. O Solidariedade conta com uma representante, a vereadora Fernanda Gomes. O PSB não tem vereador na capital.

A legislação eleitoral permite que, cada partido ou federação, lance um total de candidatos proporcionais correspondente ao número de vagas disponíveis no parlamento mais 1. No caso de Teresina o limite é de 30 candidatos. Considerando os quatro vereadores que passam a compor a nova federação, e devem concorrer naturalmente à reeleição, a concorrência interna entre os mandatários aumenta.

Vale ressaltar, que próximo ano será aberta a “janela partidária” que permite que vereadores mudem de partido para disputar o pleito. Essa variável pode provocar mudanças de cenário.

