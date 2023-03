Federação Rede/PSOL tende a marchar na oposição em Teresina

O diretório municipal da federação Rede/PSOL realizou um encontro nesta sexta-feira (31) para alinhar a participação do grupo no congresso nacional da sigla que acontece de 15 a 17 de abril em Brasília.

O congresso estadual foi prestigiado por vários suplentes de Teresina, presidentes e representantes de partidos como o Solidariedade, PSB, PT e Podemos.

Para a capital Teresina, a meta é formatar uma chapa proporcional para a eleição de dois ou três vereadores. No campo majoritário o grupo tende a fazer oposição contra Dr. Pessoa e se alinhar à base ligada ao governador Rafael Fonteles (PT), considerando a presença da ministra do meio ambiente, Marina Silva (Rede), no governo Lula.

