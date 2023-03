Flávio Júnior defende candidatura própria do PT em Teresina

O deputado e secretário estadual de Infraestrutura, Flávio Júnior, defende o projeto de candidatura própria do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Teresina. O petista faz mistério em relação à preferência entre os nomes já colocados como pré-candidatos pela sigla, mas ressalta um “acordo preliminar” que deve ser honrado.

Além da estratégia na capital, a sigla trabalha para ampliar as candidaturas majoritárias também no interior do Estado.

“Nós temos dialogado e novos nomes tem abraçado a nossa proposta de filiação ao PT. Nossa expectativa é que mais lideranças importantes venham a somar conosco e fortalecer o partido nas eleições que se avizinham”, comenta Flávio Júnior.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no