Graça Amorim assume como suplente em partido de oposição

O retorno da vereadora Graça Amorim à Câmara Municipal de Teresina carrega um contexto bastante particular. A parlamentar foi convocada após um alinhamento com o prefeito Dr. Pessoa.

O curioso é que Graça Amorim assume como primeira suplente do partido Progressistas, sigla de oposição à atual gestão. A vaga foi aberta após a convocação do vereador Valdemir Virgino (PP) para a secretaria municipal de juventude.

Na eleição de 2020, o Progressistas apoiou a candidatura de Kléber Montezuma para a prefeitura de Teresina, indicando o vice R. Silva. Na eleição proporcional o partido elegeu uma bancada de três vereadores: Aluísio Sampaio, Valdemir Virgino e Neto do Angelim. No partido só permanece o presidente do diretório municipal, Aluísio Sampaio. Os outros dois foram liberados para integrarem a base do prefeito.

A conjuntura mostra o enfraquecimento do partido que se propõe da lançar candidato próprio a prefeitura, contra a atual gestão. Se depender de vereadores com mandato, o PP sai em desvantagem na disputa.

