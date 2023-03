Gustavo de Carvalho declara apoio a Dr. Pessoa

O vereador Gustavo de Carvalho do PSDB declarou, em primeira mão à coluna, que vai seguir ao lado de Dr. Pessoa na eleição municipal. O parlamentar foi eleito em 2020 aliado ao então prefeito Firmino Filho, mas no decorrer do mantado construiu uma aproximação com atual prefeito e manteve indicações estratégicas para o seu grupo político, como os cargos administrativos no Shopping da Cidade.

Gustavo de Carvalho confirmou ainda que vai migrar para um partido da base do prefeito e apoiar a reeleição de Dr. Pessoa.

“Nós estamos bem alinhados ao prefeito. Ele nos convidou para contribuir politicamente com o projeto dele, para que a cidade continue crescendo e avançando”, afirmou.

