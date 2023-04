João Madison acredita na vitória do candidato do governador em Teresina

O MDB lançou a meta de eleger 50 prefeitos nas eleições do ano que vem no Piauí. O diretório municipal da sigla não descarta a possibilidade de lançar um candidato próprio a prefeitura da capital. No cenário atual aparecem como alternativa os nomes dos deputados estaduais Henrique Pires e Ana Paula. O nome do deputado federal Marcos Aurélio também é lembrado, apesar de hoje ele estar filiado ao PSD.



Na avaliação do deputado João Madison (MDB) é preciso considerar o nome a ser apoiado oficialmente pelo governador Rafael Fonteles, seja ele do MBD ou de outro partido da base aliada ao palácio de Karnak.

“As pesquisas dizem em Teresina que o governador Rafael Fonteles tem 80% de aprovação, qualquer candidato precisa do apoio do governador. Até o momento, o governador não falou quem vai apoiar. Os pré-candidatos devem conversar com o governador”, avaliou.



Foto: Jailson Soares / O Dia

