Joel Rodrigues mantém pré-candidatura mesmo com a Lei do Prefeito Itinerante

O Progressistas trabalha internamente o fortalecimento de nomes para a disputa majoritária na capital. O partido conta com nomes como o do ex-prefeito de Floriano, Joel Rodrigues, e o da deputada Bárbara do Firmino. Após a definição do pré-candidato, a sigla vai buscar diálogos com possíveis aliados. As decisões serão norteadas por pesquisas quantitativas e qualitativas que já estão sendo realizadas.



O grupo busca viabilizar uma alternativa sem ligações com o Governo do Estado ou com a prefeitura de Teresina. A expectativa é de se manter a aproximação com o PSDB e o União Brasil, mesmo com líderes tucanos admitindo conversas com o PT e o União Brasil ocupando cargos no primeiro escalão da atual gestão da prefeitura da capital.

“Não existe a garantia de que o União Brasil apoiará Dr. Pessoa, a permanência do Sílvio Mendes no União Brasil nos dá essa segurança. Em relação ao PSDB a federação com o Podemos pode não acontecer, e independentemente de federação vamos buscar o diálogo com quem esteve com a gente”, explica Joel.

Foto: Assis Fernandes

Em relação ao caso do prefeito itinerante, Joel Rodrigues acredita que se trata apenas de uma narrativa para tentar barrar a sua provável candidatura à prefeitura. O pré-candidato mudou seu domicílio eleitoral de Floriano para Teresina. Na interpretação dele, a legislação de fato não lhe traz restrições.

“Nós saímos da prefeitura de Floriano no início do mandato e não apenas seis meses antes da eleição. Nós participamos de uma eleição majoritária a nível estadual e saímos de uma cidade menor para uma maior. Nós não estamos enquadrados nesta lei”, pontua.

