Líder do prefeito pondera critérios para a formação da chapa proporcional

A chapa de candidatos a vereador a ser apoiada pela atual gestão da prefeitura de Teresina em 2024 deve ser uma das mais competitivas no pleito municipal.

O grupo pode contar com candidatos do próprio partido do prefeito, o Republicanos, e outras siglas da base aliada.

No time de postulantes à Câmara Municipal ligados ao prefeito devem estar vereadores com mandato, suplentes com maior expressão e gestores que ocupam cargos no primeiro escalão da administração, como secretários ou superintendentes.

O líder do prefeito na Câmara, Antônio José Lira, menciona variáveis que devem ser consideradas no processo de montagem das chapas proporcionais, e apresentou um exemplo hipotético.

"É preciso planejamento para haver o entendimento entre os candidatos com mais estrutura, os medianos e os mais simples. Se vários candidatos fortes ficarem no mesmo partido, um deles com 4 mil votos pode perder a eleição. Se o mesmo candidato com 4 mil votos comandar uma chapa pequena, teria menos risco de perder a eleição", exemplificou.

