Luciano Nunes não descarta aliança com o PT

O ex-deputado e presidente regional do PSDB, Luciano Nunes, admitiu a possibilidade de uma aliança majoritária com o PT na disputa pela prefeitura de Teresina em 2024.

O líder tucano é um dos pré-candidatos a prefeito da oposição, e só nega aproximação com o grupo que atualmente está à frente do palácio da cidade.

"A aliança PT e PSDB ainda está no campo da especulação. O que existe é um sentimento coletivo em defesa da cidade de Teresina. Todos os partidos estão conversando entre si em busca de soluções. O PSDB só não conversa com o Republicanos do Dr. Pessoa", pontuou.

