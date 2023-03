Mais recursos para o esporte piauiense

Na capital federal, a secretária estadual de Esportes do Piauí, Josiene Campelo, acompanhada pelo deputado Evaldo Gomes (SDD), fez uma visita ao gabinete do senador Marcelo Castro. Na oportunidade ficou acertada a destinação de recursos para a construção do Complexo Esportivo Praça da Juventude, localizado na região do Grande Dirceu, zona Sudeste de Teresina.

A ideia é pactuar o custeio da obra. O orçamento total previsto para o investimento é da ordem de R$ 6 milhões. O deputado Evaldo Gomes se comprometeu em destinar R$ 1 milhão em emenda orçamentária, o senador Marcelo Castro destinará mais R$ 2 milhões e o Governo do Estado, através da Secretaria de Esportes, complementa com outros R$ 3 milhões.

A expectativa é que o projeto, quando concluído, se torne um marco para a população piauiense, especialmente para os atletas e esportistas.

