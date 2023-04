Markim Costa não sabe se está filiado ao Republicanos

Nas casas legislativas as relações entre parlamentares e siglas partidárias costumam ser bastante dinâmicas. Na teoria, a ideologia partidária deve interferir diretamente nos projetos apresentados e defendidos por cada legislador.



Em regra, vereadores só podem sair do partido pelo qual foram eleitos com a abertura da "janela partidária", que acontece seis meses antes do pleito eleitoral. Fora da regra geral a desfiliação, sem a perda do mandato, só é permitida em alguns casos particulares.

O vereador Markim Costa (sem partido) foi eleito em 2020 filiado ao Democratas (DEM). Após o partido fazer a fusão com o PSL e se tornar União Brasil, o parlamentar obteve a permissão para escolher permanecer ou mudar de agremiação.

Para selar sua aliança com Dr. Pessoa, Markim Costa aceitou o convite para migrar para o Republicanos, partido do prefeito. A surpresa aconteceu quando ele descobriu que assinou a ficha de filiação partidária, mas o processo não foi finalizado.

"No começo do ano eu recebi e aceitei o convite do prefeito. Eu preenchi a ficha de filiação, mas recentemente eu fui olhar e vi que não constava a minha filiação, então eu não sei se estou filiado", disse o vereador.

Apesar da circunstância, Markim Costa ainda pode formalizar sua situação partidária e permanecer alinhado ao Palácio da Cidade. Atualmente ele conta com indicações na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no