MDB quer eleger 50 prefeitos no Piauí

Nos bastidores as movimentações e articulações para as eleições do ano que vem correm em ritmo acelerado.

Partidos tentam atrair lideranças com potencial de candidatura para as prefeituras e câmaras municipais. Os diretórios até lançam metas de resultados eleitorais.

A eleição de 2024 serve como teste e base para o pleito de 2026, mais um ponto para estimular a boa desenvoltura dos partidos.

De acordo com o deputado João Madison (MDB) a sigla trabalha para eleger 50 prefeitos e quatro vereadores em Teresina, além de participar ativamente da eleição majoritária na capital.

"O partido conta com o vice-governador Themístocles Filho e uma bancada com nove deputados estaduais. Vamos participar da eleição em Teresina porque time que não joga perde a torcida", comenta João Madison.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no