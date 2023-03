Ministro das Comunicações visita Timon nesta terça-feira (28)

O Ministro de Estado das Comunicações, Juscelino Filho, cumpre agenda nesta terça-feira (28), ao meio-dia, no campus do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) de Timon. Na visita institucional será anunciada a ligação do campus do instituto a Rede Poti (Redecomep), que viabiliza o acesso à internet por meio de fibra óptica. O programa é voltado para as instituições de pesquisa e educação superior.

Na ocasião será apresentada a sala e-Games da instituição. O espaço pedagógico objetiva estabelecer um ambiente focado no uso de tecnologias e desenvolvimento de jogos eletrônicos como estratégia de redução da evasão escolar.

A prefeita de Timon, Dinair Veloso, e o reitor do IFMA, Carlos César Teixeira Ferreira, também estarão presentes na oportunidade.

