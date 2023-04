Ortopedista detalha cirurgia e avalia que Dr. Pessoa não precisa se afastar do cargo

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (Republicanos), foi submetido a uma cirurgia ortopédica na tarde de ontem. O chefe do poder Executivo da capital estava em agenda oficial em Brasília quando sofreu uma torção no pé esquerdo que ocasionou o rompimento do tendão de Aquiles.



Após o incidente, Dr. Pessoa retornou à capital piauiense para dar andamento ao tratamento. O procedimento cirúrgico foi iniciado às 16h desta terça-feira (25) e teve duração de cerca de duas horas. A cirurgia foi feita no Hospital São Marcos pelos ortopedistas Dr. Frederico Martins, Dr. Anderson Dantas e Dr. Leonardo Eulálio.

O chefe do executivo municipal recebeu alta hospitalar e está em observação na residência oficial.

À coluna, o Dr. Leonardo Eulálio, que também é vereador de Teresina, deu detalhes da cirurgia. “Ontem nós fizemos a reconstrução da parte lesionada. A cirurgia foi tranquila e tudo está correndo dentro da normalidade. O prefeito vai ficar imobilizado por aproximadamente dois meses, mas a partir de trinta dias poderá apoiar o pé no chão. A partir da próxima semana ele já poderá despachar na prefeitura”, explicou.

Foto: Leonardo Eulálio / Arquivo o Dia

O médico deixou claro que algumas adaptações serão necessárias, mas o prefeito não vai precisar pedir afastamento do cargo. “O prédio da prefeitura é antigo, mas estão sendo feitas adaptações para a acessibilidade. Eu acredito que o prefeito não vai precisar se afastar do cargo, já a partir de amanhã ele começa a despachar na sua própria residência e na segunda-feira (01) ele volta aos trabalhos na prefeitura”, completou.

