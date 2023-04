Os rumos indefinidos do União Brasil em Teresina

O partido União Brasil conta com uma das bancadas mais expressivas na Câmara Federal, fato que garante à sigla um volume maior de fundo partidário e fundo eleitoral em 2024, entre outros privilégios, como mais tempo na propaganda eleitoral gratuita.



Na capital piauiense o apoio do partido tem sido alvo de disputa. A dúvida é se o União Brasil, que tem em seus quadros Sílvio Mendes, segue ligado ao Progressistas e ao senador Ciro Nogueira, ou se embarca completamente para o grupo do prefeito Dr. Pessoa.

Foto: Luís André (Arquivo O Dia)

O presidente do diretório municipal, Ronney Lustosa, está no primeiro escalão da prefeitura como gestor da empresa prodater. Além dele, o partido conta com o vereador Luís André como secretário de meio ambiente da capital.

Na eleição estadual de 2022, Progressitas, União Brasil e PSDB estavam no mesmo palanque. A posição oficial do partido vai depender da articulação em Brasília, onde se definem os dirigentes das siglas partidárias. É preciso lembrar também da janela partidária que abre em março do próximo ano e permite redefinições na composição dos partidos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no