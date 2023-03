Partidos alinham conversas em busca de pré-candidatos a vereador

O ano pré-eleitoral é de fato bastante movimentado nos bastidores, mesmo sem grandes eventos políticos abertos ao público.

Em Teresina, cada partido ou federação vai poder lançar até 30 candidatos a vereador em 2024. Por isso, a missão dos dirigentes partidários é atrair nomes com potencial de candidatura.

O partido solidariedade (SDD) tem a meta ousada de conquistar três ou quatro cadeiras na Câmara Municipal, tendo a atual vereadora Fernanda Gomes como "puxadora" de votos.

Na foto, Dilson Resende, presidente municipal do solidariedade, afina a estratégia da sigla com o empresário Miranda Neto, líder do segmento de transporte alternativo no Piauí.

O professor da Universidade Federal do Piauí, Elias Caddah, ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, se filiou ao SDD ao lado do presidente regional do partido, Deputado Evaldo Gomes. Nas contas do partido o nome do professor é considerado forte para o pleito proporcional.

